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Федерация тенниса Азербайджана провела масштабную встречу со спортивной общественностью - ФОТО

Теннис
Новости
2 Июля 2026 20:06
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Федерация тенниса Азербайджана провела масштабную встречу со спортивной общественностью - ФОТО

Руководство и члены правления Федерации тенниса Азербайджана провели расширенную встречу с представителями теннисного сообщества и падел-тенниса. Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии, которое длилось более четырех часов, приняли участие тренеры, спортсмены, судьи, родители юных атлетов и представители спортивной общественности. Главной особенностью встречи стала возможность открытого диалога: все присутствующие смогли напрямую адресовать свои вопросы, предложения и идеи президенту Федерации тенниса Азербайджана Анверу Анверли.

В ходе обсуждения были затронуты такие ключевые темы, как текущее состояние и перспективы развития тенниса и падел-тенниса в стране, а также модернизация спортивной инфраструктуры и улучшение материально-технической базы. Участники встречи уделили особое внимание организации и повышению уровня проведения внутренних и международных соревнований, системе подготовки детей, подростков и резервных кадров, а также вопросам повышения квалификации тренерского штаба и судейского корпуса.

В завершение Федерация тенниса Азербайджана заявила о своей приверженности принципам открытого диалога и взаимного сотрудничества. Проведение подобных встреч планируется сделать регулярным, что должно внести весомый вклад в развитие и популяризацию тенниса и паделя в республике.

İdman.Biz
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