Серена Уильямс выступит на Уимблдоне в одиночном разряде

Победительница 23 турниров Большого шлема в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс примет участие в Уимблдоне. Как передает İdman.Biz, об этом сообщила пресс-служба соревнования.

Организаторы предоставили спортсменке специальное приглашение для участия в одиночном турнире.

Уильямс приняла решение о возобновлении карьеры. Первый турнир американка провела в Лондоне, выступив в парном разряде с Викторией Мбоко из Канады. Теннисистки прошли первый круг, но позднее снялись с соревнования из-за травмы канадской спортсменки. До этого Уильямс в последний раз выходила на корт в 2022 году, дойдя до третьего круга Открытого чемпионата США в одиночном разряде.

Уильямс 44 года, на ее счету 73 титула Женской теннисной ассоциации, она занимает второе место по количеству побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, американка уступает только австралийской теннисистке Маргарет Корт (24). Уильямс семь раз выигрывала Открытый чемпионат Австралии, трижды - Открытый чемпионат Франции, семь раз - Уимблдон и шесть раз - Открытый чемпионат США.