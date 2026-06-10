16-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти снялся с турнира в Лондоне, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Spazio Tennis.

По информации источника, Музетти продолжает беспокоить травма мышцы бедра, полученная на "мастерсе" в Риме. Спортсмен продолжит восстановление, чтобы подготовиться к выступлению на Уимблдоне.

Последний матч 24-летний теннисист провел на турнире в Риме, где в третьем круге уступил норвежцу Касперу Рууду со счетом 3:6, 1:6. На "Ролан Гаррос" Музетти не выступал.

Турнир в столице Англии пройдет с 15 по 21 июня.