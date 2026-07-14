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Аргентинского теннисиста дисквалифицировали на год за допинг

Теннис
Новости
14 Июля 2026 01:59
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Аргентинского теннисиста дисквалифицировали на год за допинг

Аргентинский теннисист Факундо Багнис получил 12-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Международное агентство по честности в теннисе (ITIA), 36-летний спортсмен сдал положительную пробу на гидрохлоротиазид во время квалификации Открытого чемпионата США в августе 2025 года.

Багнис добровольно согласился на временное отстранение с 18 октября 2025 года, хотя применение такой меры в его случае не являлось обязательным.

В ходе расследования теннисист заявил, что запрещенное вещество попало в его организм из загрязненной пищевой добавки. В подтверждение своей версии он предоставил переписку с врачом, чеки о покупке и заключения независимых экспертов.

По словам Багниса, добавка была назначена ему по медицинским показаниям, а врач заверил спортсмена в ее безопасности. В начале 2026 года продукт проверили в аккредитованной Всемирным антидопинговым агентством лаборатории, которая подтвердила наличие запрещенного вещества.

ITIA признало нарушение непреднамеренным. При вынесении решения были учтены смягчающие обстоятельства и прецеденты по аналогичным делам.

Багнис согласился с 12-месячной дисквалификацией и отказался от слушания в независимом трибунале. С учетом срока временного отстранения санкция завершится 17 октября 2026 года.

До окончания дисквалификации аргентинцу запрещено выступать, тренировать и посещать турниры, организованные или санкционированные ATP, WTA, турнирами "Большого шлема" и национальными теннисными ассоциациями.

Гидрохлоротиазид включен в запрещенный список ВАДА как маскирующий агент, способный скрывать следы применения других препаратов.

İdman.Biz
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