Янник Синнер выиграл Уимблдон

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче Уимблдона. Турнир проходил в Лондоне, сообщает İdman.Biz.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 в пользу Синнера, получившего 1-й номер посева. Зверев был посеян на турнире под 2-м номером.

Для Синнера, являющегося лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), это пятый титул на турнирах Большого шлема. Прежде итальянец дважды выиграл Открытый чемпионат Австралии (2024, 2025) и по разу победил на Открытом чемпионате США (2024) и Уимблдоне (2025).