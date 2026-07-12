13 Июля 2026
RU

Янник Синнер выиграл Уимблдон

Теннис
Новости
12 Июля 2026 23:30
23
Янник Синнер выиграл Уимблдон

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче Уимблдона. Турнир проходил в Лондоне, сообщает İdman.Biz.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 в пользу Синнера, получившего 1-й номер посева. Зверев был посеян на турнире под 2-м номером.

Для Синнера, являющегося лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), это пятый титул на турнирах Большого шлема. Прежде итальянец дважды выиграл Открытый чемпионат Австралии (2024, 2025) и по разу победил на Открытом чемпионате США (2024) и Уимблдоне (2025).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Носкова победила Мухову и впервые в карьере выиграла Уимблдон
11 Июля 23:40
Теннис

Носкова победила Мухову и впервые в карьере выиграла Уимблдон

Впервые с 2009 года в финале Уимблдона встречались теннисистки из одной страны
Кейт Миддлтон вручит трофей победительнице женского Уимблдона-2026
11 Июля 18:43
Теннис

Кейт Миддлтон вручит трофей победительнице женского Уимблдона-2026

Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швентек
Чешка Носкова вышла в финал Уимблдона, где сыграет с соотечественницей Муховой
9 Июля 21:38
Теннис

Чешка Носкова вышла в финал Уимблдона, где сыграет с соотечественницей Муховой

Для 21‑летней Носковой это первый в карьере финал турниров Большого шлема
Джокович одержал рекордную победу на Уимблдоне
8 Июля 14:35
Теннис

Джокович одержал рекордную победу на Уимблдоне

Сербский теннисист вышел в полуфинал после самого длинного четвертьфинала в истории турнира

Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдона-2026
7 Июля 19:00
Теннис

Янник Синнер вышел в полуфинал Уимблдона-2026

За выход в финал Уимблдона Синнер сразится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим — Новак Джокович
В Баку определились победители международного турнира FIP Bronze Baku II
6 Июля 20:09
Теннис

В Баку определились победители международного турнира FIP Bronze Baku II - ФОТО

Испанские спортсмены выиграли мужские соревнования, а в женском разряде победу одержал интернациональный дуэт

Самое читаемое

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия
10 Июля 14:24
ЧМ-2026

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия

Суперкомпьютер оценил шансы команд перед четвертьфиналом ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10 Июля 02:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В 1/2 "трехцветные" встретятся с победителем пары Испания — Бельгия
Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко
10 Июля 14:54
ЧМ-2026

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко

Норвежский форвард возмутился долгой паузой перед пенальти Мбаппе

Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026
11 Июля 01:00
ЧМ-2026

Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Луиса де ла Фуэнте в концовке дожала бельгийцев и теперь поспорит с Францией за путевку в финал