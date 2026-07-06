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В Баку определились победители международного турнира FIP Bronze Baku II - ФОТО

Теннис
Новости
6 Июля 2026 20:09
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В Баку определились победители международного турнира FIP Bronze Baku II

В Баку завершился международный турнир по паделу FIP Bronze Baku II, проходивший при совместной организации Федерации тенниса Азербайджана и Международной федерации падела (FIP).

Как сообщает İdman.Biz, соревнования проходили с 1 по 5 июля и собрали профессиональных игроков из разных стран мира, а также представителей Азербайджана, которые боролись за рейтинговые очки FIP.

Финальные матчи посетили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и президент Федерации тенниса Азербайджана Энвер Энверли. После завершения соревнований они приняли участие в церемонии награждения победителей.

В мужском турнире чемпионский титул завоевали представители Испании Гонсало Рубио и Игнасио Вилариньо Гестасо.

Победителями женских соревнований стали выступавшая в нейтральном статусе Дарья Кучеравая и испанская спортсменка Барбара Лас Эрас.

Благодаря победе в Баку обе пары пополнили свой актив важными рейтинговыми очками Международной федерации падела.

İdman.Biz
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