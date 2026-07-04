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Сестры Уильямс снялись с парного турнира Уимблдона

Теннис
Новости
4 Июля 2026 19:25
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Сестры Уильямс снялись с парного турнира Уимблдона

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс не выступят в парном разряде Уимблдона из-за травмы у младшей сестры. Об этом Серена Уильямс сообщила в Instagram, передает İdman.Biz.

Ранее Серена Уильямс уступила австралийке Майе Джойнт со счетом 3:6, 7:6 (8:6), 3:6 в матче первого круга Уимблдона в одиночном разряде. По ходу встречи американка получила травму колена.

44-летняя Серена Уильямс является победительницей 23 турниров "Большого шлема" в одиночном разряде. Всего на ее счету 73 титула на уровне WTA. Американка возобновила карьеру спустя четыре года. 46-летняя Винус Уильямс выиграла 49 турниров в одиночном разряде, в их числе пять побед на Уимблдоне и две — на Открытом чемпионате США.

İdman.Biz
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