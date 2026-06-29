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В Баку определили лучших теннисистов среди детей и юношей

Теннис
Новости
29 Июня 2026 20:59
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В Баку определили лучших теннисистов среди детей и юношей

В Баку завершилось первенство города по теннису среди детей и юношей, проходившее с 22 по 29 июня.

Как сообщает İdman.Biz, в течение недели соревнования проходили на четырех кортах Бакинской теннисной академии. Юные спортсмены в различных возрастных категориях продемонстрировали высокий уровень игры и подарили зрителям немало напряженных и интересных матчей.

После окончания соревнований состоялась официальная церемония награждения. Президент Федерации тенниса Азербайджана Энвер Энверли поздравил участников турнира и отметил важность подобных соревнований для развития детского и юношеского тенниса в стране.

По итогам первенства победители и финалисты в различных возрастных категориях были награждены кубками, медалями, дипломами и памятными подарками.

İdman.Biz
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