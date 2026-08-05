Алькарас снялся с турнира в Цинциннати

Испанский теннисист Карлос Алькарас снялся с турнира серии "Мастерс" в Цинцинатти. 23-летний испанец является победителем турнира в прошлом году, сообщает İdman.Biz.

"Желаем всего наилучшего нашему чемпиону 2025 года в процессе восстановления. С нетерпением ждем твоего возвращения в следующем году!" — написала пресс-служба турнира.

Алькарас является обладателем 26 титулов в одиночном разряде ATP, а также победителем 7 турниров "Большого шлема".

Турнир Cincinnati Open пройдет в США с 11 по 23 августа.