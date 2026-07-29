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Синнер, Алькарас и Джокович сыграют на Six Kings Slam

Теннис
Новости
29 Июля 2026 12:56
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Синнер, Алькарас и Джокович сыграют на Six Kings Slam

Янник Синнер, Карлос Алькарас и Новак Джокович выступят на выставочном теннисном турнире Six Kings Slam 2026 года в Эр-Рияде.

Как сообщает İdman.Biz, организаторы объявили окончательный состав участников соревнований, которые пройдут 21, 22 и 24 октября.

Помимо Синнера, Алькараса и Джоковича, на корт выйдут немец Александр Зверев, австралиец Алекс де Минор и американец Тейлор Фриц.

Де Минор впервые примет участие в Six Kings Slam. Остальные пять теннисистов уже выступали на турнире.

Соревнования не входят в официальный календарь ATP и не приносят рейтинговых очков. Турнир пройдет в рамках фестиваля "Riyadh Season".

İdman.Biz
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