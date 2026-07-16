Надаль рассказал о серьезных проблемах со здоровьем в начале карьеры

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" и бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, что постоянные разъезды были непростым испытанием, однако главной проблемой для него стала высокая интенсивность выступлений в самом начале профессиональной карьеры, сообщает İdman.Biz.

"Путешествовать было нелегко, но еще сложнее оказалась сама нагрузка в теннисе. Я слишком рано начал профессиональную карьеру — уже в 15 лет. А в 18 у меня появились серьезные проблемы со стопой, которые долго не давали покоя", — рассказал Надаль.

Испанец также объяснил, что именно стало причиной этих проблем.

"У меня была деформация малоберцовой кости. Она находилась не в нормальном положении, а была смещена, и в итоге это привело к полному стрессовому перелому. Исправить это уже было невозможно", — сказал Надаль в видео на YouTube-канале E1 Series.