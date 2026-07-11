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Кейт Миддлтон вручит трофей победительнице женского Уимблдона-2026

Теннис
Новости
11 Июля 2026 18:43
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Кейт Миддлтон вручит трофей победительнице женского Уимблдона-2026

Принцесса Уэльская, покровительница Всеанглийского теннисного клуба Кейт Миддлтон вручит трофей победительнице женского Уимблдона-2026. Об этом сообщил журналист Михал Самульски у себя на странице в соцсети.

Начало финального матча Уимблдона-2026 среди женщин запланировано на 19:00 в субботу, 11 июля. В нём сразятся две чешские спортсменки: девятая ракетка мира Каролина Мухова и Линда Носкова, занимающая в мировом рейтинге 12-е место.

Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швентек, которая разгромила американку Аманду Анисимову в финале прошлогоднего турнира со счетом 6:0, 6:0.

İdman.Biz

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