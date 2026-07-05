Джокович обогнал Роджера Федерера по количеству побед на Уимблдоне

Семикратный чемпион Уимблдона Новак Джокович (Сербия) одержал 106-ю победу на турнире, опередив по этому показателю 20-кратного победителя ТБШ Роджера Федерера, и установил рекорд. На счету швейцарца восемь титулов на Уимблдонском турнире и 105 выигранных матчей. Джокович вышел в четвертьфинал, переиграв россиянина Романа Сафиуллина со счетом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3, сообщает İdman.Biz.

Следующим соперником Новака станет победитель матча между Феликсом Оже-Альяссимом (Канада) и Алехандро Давидович-Фокиной (Испания).

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующий чемпион турнира — первая ракетка мира Янник Синнер (Италия).