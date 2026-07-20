WTA обязала теннисисток проходить гендерное тестирование

Ассоциация женского тенниса (WTA) сделала обязательным прохождение гендерного тестирования для спортсменок перед участием в соревнованиях под своей эгидой, сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Бена Ротенберга.

На своем сайте Ротенберг заявил, что новое правило вступило в силу с 1 июля 2026 года.

Теннисистки будут проходить тест на наличие гена SRY, который обычно расположен на Y-хромосоме. Анализ будет проводиться с использованием мазка с внутренней стороны щеки, а также может выполняться по образцу слюны или крови.

Если ген SRY будет обнаружен, спортсменку временно отстранят от соревнований и направят на дополнительные обследования. Продолжить карьеру она сможет только в том случае, если докажет наличие нарушения полового развития или синдрома полной нечувствительности к андрогенам.

Кроме того, в связи с введением новой политики теннисистки должны будут подписать форму согласия, подтверждающую готовность пройти тестирование и сотрудничать с медицинским департаментом WTA. В документе, в частности, говорится:

"Я признаю, что если не пройду генетическое гендерное тестирование по требованию WTA или приму участие в турнире WTA, зная, что не имею права выступать в соответствии с настоящей Политикой допуска, WTA может применить ко мне дисциплинарные меры. Я также признаю и соглашаюсь с тем, что такие дисциплинарные меры могут включать, помимо прочего, отстранение от турниров WTA на определенный срок, что может привести к тому, что причина моего отстранения станет достоянием общественности или предметом общественных спекуляций".

В числе возможных санкций предусмотрены предупреждение или выговор, временное отстранение от участия в турнирах, лишение привилегий, штраф, а также аннулирование результатов, показанных в период, в течение которого спортсменка не имела права выступать.

Отметим, что с 2028 года генетическое тестирование станет обязательным и для участия в Олимпийских играх.