21 Июня 2026
RU

Тиафо выиграл турнир в Галле, обыграв Фрица в американском финале

Теннис
Новости
21 Июня 2026 19:30
8
Тиафо выиграл турнир в Галле, обыграв Фрица в американском финале

26-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо стал победителем травяного турнира категории АТР-500 в Галле, Германия, обыграв в финале соотечественника Тейлора Фрица (девятый номер рейтинга) со счетом 6:4, 6:4.

Как сообщает İdman.Biz, теннисисты провели на корте 1 час 8 минут. За время матча Фрэнсис Тиафо выполнил восемь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из семи. Тейлор Фриц сделал в игре 12 эйсов, не допустил двойных ошибок и не смог заработать за матч ни одного брейк-пойнта.

28-летний Тиафо завоевал четвертый титул на турнирах АТР в карьере и первый в сезоне-2026.

Турнир в Галле прошел с 15 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составил € 2 млн 583 тыс.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские теннисистки начали борьбу в Billie Jean King Cup
17 Июня 14:57
Теннис

Азербайджанские теннисистки начали борьбу в Billie Jean King Cup

Сборная выступает в Сан-Марино в рамках третьей группы Европы
Шелтон победил Фритца в финале турнира в Штутгарте
14 Июня 19:20
Теннис

Шелтон победил Фритца в финале турнира в Штутгарте

Для 23-летнего Шелтона этот титул стал шестым в карьере
Напарница Серены Уильямс снялась с матча турнира в Лондоне
10 Июня 20:53
Теннис

Напарница Серены Уильямс снялась с матча турнира в Лондоне

Уильямс и Мбоко в Лондоне должны сыграть с парой Лейла Фернандес/Лаура Зигемунд
Лоренцо Музетти снялся с турнира в Лондоне
10 Июня 18:24
Теннис

Лоренцо Музетти снялся с турнира в Лондоне

Турнир в столице Англии пройдет с 15 по 21 июня
Сборная Азербайджана по теннису отправилась в Молдову на Davis Cup
8 Июня 15:57
Теннис

Сборная Азербайджана по теннису отправилась в Молдову на Davis Cup

Команда выступит в третьей группе турнира

Серена Уильямс объяснила свое возвращение на корт
8 Июня 14:06
Теннис

Серена Уильямс объяснила свое возвращение на корт

Легендарная теннисистка хочет, чтобы дети увидели ее игру

Самое читаемое

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи
18 Июня 23:16
ММА

Появилось ФОТО Топурии из больницы после поражения от Гейджи

Бой Илии и Джастина завершился после четвертого раунда
"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора
19 Июня 23:36
Мировой футбол

"Барселона" договорилась о переходе 18-летнего таланта из Эквадора

Хосуэ Кайседо продолжит карьеру в системе каталонского клуба
Сломавший ногу сопернику футболист Катара пришел извиняться в раздевалку - ФОТО/ВИДЕО
19 Июня 09:41
ЧМ-2026

Сломавший ногу сопернику футболист Катара пришел извиняться в раздевалку - ФОТО/ВИДЕО

Главный тренер сборной Канады рассказал о поступке Ассима Мадибо после тяжелой травмы Исмаэля Коне

"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии
20 Июня 00:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" включился в борьбу за игрока сборной Португалии

На Франсишку Тринкана также претендует "Милан"