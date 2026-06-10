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Напарница Серены Уильямс снялась с матча турнира в Лондоне

Теннис
Новости
10 Июня 2026 20:53
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Напарница Серены Уильямс снялась с матча турнира в Лондоне

Канадская теннисистка Виктория Мбоко снялась по ходу турнира в Лондоне в одиночном разряде.

В среду в матче второго круга Мбоко встречалась с Каролиной Плишковой из Чехии. Во втором сете при счете 2:6, 4:3 канадская теннисистка отказалась продолжать встречу из‑за боли в колене. Мбоко покинула корт со слезами, сообщает İdman.Biz.

Ранее во вторник Мбоко в паре с многократной чемпионкой турниров Большого шлема американкой Сереной Уильямс в первом круге турнира в парном разряде обыграла дуэт Николь Мелихар/Эрин Рутлифф (США/Австралия, 3) со счетом 7:6 (7:2), 6:2. Для Уильямс это первый матч после возобновлении профессиональной карьеры.

Уильямс и Мбоко в Лондоне далее должны сыграть с парой Лейла Фернандес/Лаура Зигемунд (Канада/Германия).

İdman.Biz
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