Серена Уильямс объяснила свое возвращение на корт

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, почему решила вновь выйти на корт после длительного перерыва.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, 23-кратная победительница турниров Большого шлема примет участие в парном разряде турнира категории WTA 500 в Лондоне.

Уильямс, не проводившая официальных матчей с момента завершения Открытого чемпионата США в 2022 году, призналась, что главным мотивом возвращения стали ее дети.

"Я хочу, чтобы мои дети увидели, как я играю. Олимпия уже немного подросла, а Адира пока еще совсем маленькая. Кроме того, возможность сделать это еще раз - очень приятное и волнующее чувство", - сказала теннисистка.

По словам американки, она не исключает и полноценного возвращения в одиночный разряд в будущем.

Напомним, что Серена Уильямс является одной из самых титулованных теннисисток в истории. За карьеру она выиграла 23 титула Большого шлема в одиночном разряде.