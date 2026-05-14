Новые квоты ФИФА: клубы могут обязать выпускать на поле воспитанников академии - ФОТО

ФИФА рассматривает возможность введения нового обязательного правила для клубов, связанного с использованием молодых воспитанников футбольной академии в матчах основных команд.

Как сообщает İdman.Biz, предложение будет вынесено на обсуждение Совета ФИФА в следующем году.

Согласно проекту, клубы должны будут держать на поле как минимум одного собственного воспитанника не старше 20 или 21 года во время официальных матчей.

На заседании Совета ФИФА в Ванкувере участники единогласно поддержали запуск консультационного процесса по этому вопросу.

Главная цель инициативы - заставить клубы активнее инвестировать в развитие молодежи и давать воспитанникам академий реальную игровую практику. В ФИФА считают, что многие команды предпочитают покупать готовых футболистов, из-за чего молодым игрокам становится все сложнее пробиться в основу.

Сейчас регламент уже предусматривает квоты на местных игроков и воспитанников академий в заявке клуба, однако их обязательное появление на поле не требуется. Если новый механизм будет принят, он станет значительно жестче нынешних правил.

Сильнее всего нововведение ударит по клубам, которые практически не используют собственную молодежь. Среди топ-команд сезона-2025/2026 лучшей по доверию к воспитанникам остается "Барселона". Игроки академии каталонского клуба провели в Ла Лиге 6039 минут. В то же время у "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" показатели значительно ниже, а у "Наполи" в нынешнем сезоне вообще не сыграл ни один местный воспитанник младше 21 года.