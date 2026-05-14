Тимотеуш Пухач: "В символической сборной лиги могли бы быть 11 игроков "Сабаха"

Защитник "Сабаха" Тимотеуш Пухач после победы над "Зиря" (2:1) в финале Бизон Кубка Азербайджана по футболу заявил, что "совы" полностью заслужили "золотой дубль".

"Думаю, на протяжении всего матча именно мы были лучше. И в первом, и во втором тайме игру контролировал "Сабах". Соперник в основном оборонялся, а мы показывали более качественный футбол и доказали это победой в финале. На мой взгляд, именно мы были лучшей командой страны в этом сезоне. Мы доказали это и в чемпионате, и в Кубке Азербайджана. У команды с самого начала сезона были четкие цели и план. Честно говоря, думаю, что каждый футболист нашей команды провел сезон на высоком уровне. Если бы составляли символическую сборную лиги, туда могли бы войти 11 игроков "Сабаха", - заявил польский футболист в интервью Азертадж.

Футболист также высказался о предстоящем дебюте клуба в квалификации Лиги чемпионов.

"Атмосфера в финале была великолепной. Поддержка болельщиков дала нам дополнительную мотивацию. Если честно, эта атмосфера напомнила мне матчи Лиги чемпионов. Да, нас ждут очень интересные и ответственные матчи. Играть в Лиге чемпионов - особенная мотивация для любого футболиста. Мы серьезно подготовимся и надеемся пройти как можно дальше", - сказал Пухач.

Напомним, что "Сабах" в нынешнем сезоне выиграл Мисли Премьер-лигу и Кубок Азербайджана, оформив "золотой дубль".