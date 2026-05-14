14 Мая 2026 11:01
Карло Анчелотти: "Буду раз за Жозе Моуринью, если он вернется в "Реал"

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти положительно отреагировал на возможное возвращение Жозе Моуринью в "Реал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, итальянский специалист заявил, что будет рад за Моуринью, если тот снова возглавит мадридский клуб. Анчелотти отметил, что португальский тренер способен успешно справиться с работой в "Реале".

"Если он вернется в "Реал", я буду очень рад за него. Он может проделать фантастическую работу, как всегда делал во всех клубах, в которых тренировал", - сказал Анчелотти.

Слова Анчелотти прозвучали на фоне сообщений о возможном возвращении Моуринью в Мадрид. Сейчас португальский специалист работает с "Бенфикой", а "Реал" переживает период перестройки после неудачного сезона. По данным испанских и международных СМИ, кандидатура Моуринью снова появилась в числе обсуждаемых вариантов для мадридского клуба.

Анчелотти также отверг разговоры о проблемах в раздевалке "Реала" и защитил профессионализм игроков мадридской команды. Итальянец ранее покинул клуб и возглавил сборную Бразилии, с которой готовится к чемпионату мира 2026 года.

Напомним, что Моуринью уже тренировал "Реал" с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридцы выиграли чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок страны.

İdman.Biz
