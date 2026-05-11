Стал известен весь кард турнира UFC в Баку

Стал известен состав предварительного карда турнира UFC Fight Night в Баку, который состоится 27 июня.

Как сообщает İdman.Biz, главным событием вечера станет поединок Рафаэля Физиева с Мануэлем Торресом в легком весе. При этом в предварительной части турнира значатся шесть боев, включая встречу азербайджанского бойца Назима Садыхова с Матеусом Камило.

По данным профильных ресурсов, предварительный кард турнира выглядит следующим образом:

Тяжелый вес: Ризван Куниев - Тайрелл Форчун

Средний вес: Нурсултон Рузибоев - Андрей Пуляев

Полутяжелый вес: Джулиус Уокер - Абдул-Рахман Яхьяев

Легчайший вес: Бекзат Алмахан - Жан Матсумото

Полусредний вес: Даниил Донченко - Андреас Густафссон

Легкий вес: Назим Садыхов - Матеус Камило

Отметим, что окончательный порядок поединков может измениться ближе к турниру.

В основном карде UFC Baku на данный момент указаны следующие пары:

Легкий вес: Рафаэль Физиев - Мануэль Торрес

Средний вес: Шара Магомедов - Мишел Перейра

Средний вес: Марвин Веттори - Исмаил Наурдиев

Средний вес: Брунно Феррейра - Икрам Алискеров

Наилегчайший вес: Асу Алмабаев - Чарльз Джонсон

Средний вес: Михал Олексейчук - Абусупьян Магомедов

Напомним, что турнир UFC в Баку запланирован на 27 июня и пройдет на Национальной арене гимнастики.