Стал известен весь кард турнира UFC в Баку

11 Мая 2026 17:01
Стал известен состав предварительного карда турнира UFC Fight Night в Баку, который состоится 27 июня.

Как сообщает İdman.Biz, главным событием вечера станет поединок Рафаэля Физиева с Мануэлем Торресом в легком весе. При этом в предварительной части турнира значатся шесть боев, включая встречу азербайджанского бойца Назима Садыхова с Матеусом Камило.

По данным профильных ресурсов, предварительный кард турнира выглядит следующим образом:

Тяжелый вес: Ризван Куниев - Тайрелл Форчун
Средний вес: Нурсултон Рузибоев - Андрей Пуляев
Полутяжелый вес: Джулиус Уокер - Абдул-Рахман Яхьяев
Легчайший вес: Бекзат Алмахан - Жан Матсумото
Полусредний вес: Даниил Донченко - Андреас Густафссон
Легкий вес: Назим Садыхов - Матеус Камило

Отметим, что окончательный порядок поединков может измениться ближе к турниру.

В основном карде UFC Baku на данный момент указаны следующие пары:

Легкий вес: Рафаэль Физиев - Мануэль Торрес
Средний вес: Шара Магомедов - Мишел Перейра
Средний вес: Марвин Веттори - Исмаил Наурдиев
Средний вес: Брунно Феррейра - Икрам Алискеров
Наилегчайший вес: Асу Алмабаев - Чарльз Джонсон
Средний вес: Михал Олексейчук - Абусупьян Магомедов

Напомним, что турнир UFC в Баку запланирован на 27 июня и пройдет на Национальной арене гимнастики.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
