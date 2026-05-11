Стал известен весь кард турнира UFC в Баку

Стал известен состав предварительного карда турнира UFC Fight Night в Баку, который состоится 27 июня.
Как сообщает İdman.Biz, главным событием вечера станет поединок Рафаэля Физиева с Мануэлем Торресом в легком весе. При этом в предварительной части турнира значатся шесть боев, включая встречу азербайджанского бойца Назима Садыхова с Матеусом Камило.
По данным профильных ресурсов, предварительный кард турнира выглядит следующим образом:
Тяжелый вес: Ризван Куниев - Тайрелл Форчун
Средний вес: Нурсултон Рузибоев - Андрей Пуляев
Полутяжелый вес: Джулиус Уокер - Абдул-Рахман Яхьяев
Легчайший вес: Бекзат Алмахан - Жан Матсумото
Полусредний вес: Даниил Донченко - Андреас Густафссон
Легкий вес: Назим Садыхов - Матеус Камило
Отметим, что окончательный порядок поединков может измениться ближе к турниру.
В основном карде UFC Baku на данный момент указаны следующие пары:
Легкий вес: Рафаэль Физиев - Мануэль Торрес
Средний вес: Шара Магомедов - Мишел Перейра
Средний вес: Марвин Веттори - Исмаил Наурдиев
Средний вес: Брунно Феррейра - Икрам Алискеров
Наилегчайший вес: Асу Алмабаев - Чарльз Джонсон
Средний вес: Михал Олексейчук - Абусупьян Магомедов
Напомним, что турнир UFC в Баку запланирован на 27 июня и пройдет на Национальной арене гимнастики.