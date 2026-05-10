Хосе Очоа сделал предложение своей девушке после победы на UFC 328 - ФОТО

Боец наилегчайшего веса UFC перуанец Хосе Очоа после победы над американцем Клейтоном Карпентером единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) на турнире UFC 328 в Ньюарке сделал предложение своей девушке, которая наблюдала за боем из Бразилии.
"Я хочу сделать кое-что особенное для моей будущей жены, матери моего ребенка. Ты выйдешь за меня?" — сказал Очоа во время послематчевого интервью в октагоне.
"Она сказала "да", потому что ждала этого момента. Она будет моей женой", — приводит слова Очоа İdman.Biz со ссылкой на MMA Fighting.
Поединок прошел под полную диктовку Хосе Очоа. Перуанец доминировал в стойке на протяжении всех трех раундов. Уже ко второму отрезку лицо американца было разбито.