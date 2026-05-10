Стрикленд после победы над Чимаевым: "Он сломал мне нос"

10 Мая 2026 09:46
Американский боец Шон Стрикленд прокомментировал победу над Хамзатом Чимаевым в главном бою турнира UFC 328.

Как сообщает İdman.Biz, после поединка новый чемпион UFC в среднем весе поблагодарил болельщиков и признался, что бой оказался для него крайне тяжелым.

"Хочу извиниться перед американскими фанатами. Я всех вас уважаю, ребята. Это настоящий зверь. И я старался просто продать бой для вас, ребята. Я невероятно счастлив. Это просто безумие. Он сломал мне нос. Но я обожаю вас, ребята. Без вас бы ничего этого не получилось. Все-все-все фанаты, я всех вас люблю. Это реализация моей мечты", - заявил Стрикленд.

Напомним, титульный поединок прошел на турнире UFC 328 в Ньюарке и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей. Для Хамзата Чимаева это поражение стало первым в профессиональной карьере.

На счету Стрикленда теперь 31 победа в MMA.

