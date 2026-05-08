8 Мая 2026
Чимаев и Стриклэнд устроили потасовку на битве взглядов перед турнирном UFC 328

8 Мая 2026 06:50
Чемпион UFC в среднем весе россиянин Хамзат Чимаев и американец Шон Стриклэнд устроили потасовку на битве взглядов перед турниром UFC 328.

Как сообщает İdman.Biz, во время пресс‑конференции соперники обменивались оскорблениями. На битве взглядов они несколько секунд смотрели друга на друга. После чего Чимаев ударил оппонента ногой — бойцов разняла охрана.

Выступающий за ОАЭ Чимаев проведет первую защиту пояса в среднем весе против Стриклэнда 9 мая в главном поединке турнира UFC 328. Хамзат в ММА одержал 15 побед в 15 боях. У Стриклэнда 30 побед и семь поражений.

İdman.Biz
