UFC представил специальный пояс для турнира в Белом доме - ФОТО

UFC представил специальный пояс для турнира в Белом доме

7 Мая 2026 05:29
UFC представил специальный пояс для турнира в Белом доме

Во время визита участников турнира UFC White House в Белый дом был представлен специальный чемпионский пояс для победителей титульных поединков.

Как сообщает İdman.Biz, уникальный пояс выполнен в цветах американского флага.

Над традиционным логотипом UFC размещено число 250, символизирующее 250-летие независимости США, к которому приурочен турнир.

Напомним, турнир UFC White House пройдет 15 июня в Вашингтоне.

Главным событием вечера станет титульный бой в легком весе между Илией Топурией и Джастином Гэтжи.

Ранее участники турнира посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом.

