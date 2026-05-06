6 Мая 2026
RU

Фарман Гасанов подписал контракт с UFC

ММА
Новости
6 Мая 2026 10:46
28
Фарман Гасанов подписал контракт с UFC

Азербайджанский мастер боевых искусств Фарман Гасанов сделал важный шаг в своей карьере.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен подписал официальный контракт с самой престижной бойцовской организацией мира - UFC.

Сообщается, что Фарман Гасанов привлек к себе внимание, одержав 5 побед подряд. Особенно он выделился успешными выступлениями на турнирах Legacy Fighting Alliance (LFA).

Азербайджанский боец, выступающий в полусредней весовой категории, теперь будет драться на аренах UFC и представлять свою страну на международном уровне.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Рафаэль Физиев проведет третий в карьере главный бой вечера в UFC – ОБЗОР İDMAN.BİZ
5 Мая 19:00
ММА

Рафаэль Физиев проведет третий в карьере главный бой вечера в UFC – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский боец снова возглавит турнир, тогда как его соперник впервые выйдет в статусе main event

Стали известны соперники Физиева и Магомедова на турнире UFC в Баку - ВИДЕО
5 Мая 16:21
ММА

Стали известны соперники Физиева и Магомедова на турнире UFC в Баку - ВИДЕО

Рафаэль Физиев возглавит вечер боем с Мануэлем Торресом, а Шарабутдин Магомедов встретится с Майклом Перейрой

О'Мэлли: "Я должен был драться с мелким русским, но он отказался"
5 Мая 09:15
ММА

О'Мэлли: "Я должен был драться с мелким русским, но он отказался"

Американец раскритиковал чемпиона UFC

Азербайджанские бойцы завоевали семь золотых медалей на турнире в Греции - ФОТО
3 Мая 19:44
ММА

Азербайджанские бойцы завоевали семь золотых медалей на турнире в Греции - ФОТО

Всего наши спортсмены завоевали 17 медалей
Назим Садыхов может провести бой с Матеусом Камило на турнире UFC в Баку
2 Мая 21:34
ММА

Назим Садыхов может провести бой с Матеусом Камило на турнире UFC в Баку

В настоящее время ведутся соответствующие переговоры
Трамп объявил сроки подготовки к турниру UFC у Белого дома
2 Мая 00:30
ММА

Трамп объявил сроки подготовки к турниру UFC у Белого дома

Глава США рассказал о планах проведения масштабного шоу летом

Самое читаемое

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:56
Мировой футбол

"Арсенал" на своем поле обыграл "Атлетико" и вышел в финал Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Единственный гол забил Букайо Сака

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"

Определены победители "Бакинского марафона-2026"
3 Мая 14:17
Другое

Определены победители "Бакинского марафона-2026" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Забег впервые прошел на полной дистанции 42 км

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"
05:50
Мировой футбол

Артета высказался о победе "Арсенала" над "Атлетико"

"Арсенал" вышел в финал спустя 20 лет