О'Мэлли: "Я должен был драться с мелким русским, но он отказался"

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли высказался о возможном реванше с Петром Яном.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MMA Fighting, американский боец заявил, что россиянин не захотел вновь выйти с ним в октагон.

"Я должен был драться с чемпионом Петром Яном, мелким русским. Я победил его в прошлый раз, и он не захотел драться снова. Хотя это был бы грандиозный бой", - отметил О'Мэлли.

Напомним, их первый поединок состоялся на турнире UFC 280 в октябре 2022 года и завершился победой американца.

В активе 31-летнего О'Мэлли 19 побед, 3 поражения и один бой без результата в профессиональной карьере.