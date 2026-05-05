5 Мая 2026
RU

О'Мэлли: "Я должен был драться с мелким русским, но он отказался"

ММА
Новости
5 Мая 2026 09:15
34
О'Мэлли: "Я должен был драться с мелким русским, но он отказался"

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли высказался о возможном реванше с Петром Яном.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MMA Fighting, американский боец заявил, что россиянин не захотел вновь выйти с ним в октагон.

"Я должен был драться с чемпионом Петром Яном, мелким русским. Я победил его в прошлый раз, и он не захотел драться снова. Хотя это был бы грандиозный бой", - отметил О'Мэлли.

Напомним, их первый поединок состоялся на турнире UFC 280 в октябре 2022 года и завершился победой американца.

В активе 31-летнего О'Мэлли 19 побед, 3 поражения и один бой без результата в профессиональной карьере.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские бойцы завоевали семь золотых медалей на турнире в Греции - ФОТО
3 Мая 19:44
ММА

Азербайджанские бойцы завоевали семь золотых медалей на турнире в Греции - ФОТО

Всего наши спортсмены завоевали 17 медалей
Назим Садыхов может провести бой с Матеусом Камило на турнире UFC в Баку
2 Мая 21:34
ММА

Назим Садыхов может провести бой с Матеусом Камило на турнире UFC в Баку

В настоящее время ведутся соответствующие переговоры
Трамп объявил сроки подготовки к турниру UFC у Белого дома
2 Мая 00:30
ММА

Трамп объявил сроки подготовки к турниру UFC у Белого дома

Глава США рассказал о планах проведения масштабного шоу летом

Топурия пообещал показать нового себя перед боем с Гэтжи
1 Мая 23:16
ММА

Топурия пообещал показать нового себя перед боем с Гэтжи

Чемпион UFC заявил, что выходит в октагон без прежнего давления
Раунтри опасается перехода Чимаева в полутяжелый вес
1 Мая 19:46
ММА

Раунтри опасается перехода Чимаева в полутяжелый вес

Боец UFC высоко оценил уровень непобежденного средневеса
Чарльз Оливейра продлил контракт с UFC на восемь боев
1 Мая 12:41
ММА

Чарльз Оливейра продлил контракт с UFC на восемь боев

Бразилец не планирует завершать карьеру в ближайшие годы

Самое читаемое

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков
2 Мая 18:23
Мировой футбол

Новый образ Гонсало Игуаина удивил болельщиков - ФОТО

Экс-форварда "Реала", "Ювентуса" и "Наполи" с трудом узнали на фото из Майами

АПЛ: "Арсенал" против давления, "МЮ" и "Ливерпуль" в битве за место в тройке - ОБЗОР İDMAN.BİZ
2 Мая 12:26
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" против давления, "МЮ" и "Ливерпуль" в битве за место в тройке - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финиш сезона в Английской премьер-лиге становится все напряженнее

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне
4 Мая 10:14
Мировой футбол

Легенда "Арсенала" предупредил "Атлетико" перед матчем в Лондоне

Робер Пирес напомнил мадридцам о поражении 0:4 на "Эмирейтс"

Серия А: "Интер" почти чемпион, "Комо" и "Рома" преследуют "Ювентус" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
2 Мая 16:01
Мировой футбол

Серия А: "Интер" почти чемпион, "Комо" и "Рома" преследуют "Ювентус" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Главная интрига тура - сможет ли "Комо" приблизиться к четверке, а "Наполи" сохранить шансы отсрочить чемпионство "Интера"