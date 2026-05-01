Чарльз Оливейра продлил контракт с UFC на восемь боев

1 Мая 2026 12:41
Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра продлил контракт с организацией и получил соглашение еще на восемь боев.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AG Fight, новый договор должен сохранить бразильца в UFC на несколько лет и фактически закрывает разговоры о его скором уходе из ММА.

Тренер бойца Диего Лима остался доволен условиями соглашения: "Это великолепный контракт, мы не можем сказать ничего плохого. Все в команде рады за Чарльза. Он может драться до 40 лет. Если вы ждете, что он уйдет из ММА, придется подождать еще немного".

Оливейра остается одним из самых заметных бойцов легкого дивизиона UFC. В последнем поединке он победил Макса Холлоуэя и довел количество побед в профессиональной карьере до 37. На данный момент в активе бразильца 37 побед и 11 поражений.

