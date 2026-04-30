Джейк Пол - о главе UFC: "Он не видит в нас угрозу"

Популярный американский боксер и блогер Джейк Пол высказался о возможной реакции главы UFC на запуск его ММА-промоушена.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Complex News, 29-летний спортсмен не считает, что президент UFC Дана Уайт воспринимает его проект Most Valuable Promotions как серьезную угрозу. "Не думаю, что он нервничает. Думаю, он уже сделал свое дело. Он миллиардер и просто наслаждается жизнью. Меня всю карьеру недооценивали, а потом я превосходил ожидания. Вероятно, он не думает, что мы с Накисом Бидарианом собираемся захватить ММА", - заявил Пол.

Отметим, что дебютный турнир MVP состоится 16 мая и будет показан на платформе Netflix. В карде первого ивента заявлены такие известные бойцы, как Ронда Роузи, Джина Карано, Нейт Диаз, Фрэнсис Нганну и Джуниор дос Сантос.