Джейк Пол планирует дебютировать в ММА: в качестве противников он выбрал Нурмагомедова и Макгрегора

29 Апреля 2026 08:12
Популярный американский боксер и блогер Джейк Пол заявил о желании дебютировать в смешанных единоборствах (ММА) в поединке против Хабиба Нурмагомедова или Конора Макгрегора. Как сообщает İdman.Biz, в интервью Complex News Пол подчеркнул, что считает такие противостояния самыми громкими событиями, которые только возможны в мире единоборств на данный момент.

Блогер выразил особую заинтересованность в том, чтобы вытащить Хабиба Нурмагомедова с пенсии. По его мнению, финансовый вопрос вряд ли станет для россиянина решающим фактором. Вместо огромного гонорара Пол предложил использовать бой как инструмент для благотворительности, например, для реализации гуманитарных проектов в Дагестане.

Говоря о Коноре Макгрегоре, американец отметил, что готов встретиться с ирландцем по любым правилам, но именно формат ММА сделает этот поединок по-настоящему грандиозным. Несмотря на амбиции Пола, организация таких боев выглядит маловероятной: Хабиб завершил карьеру в 2020 году с идеальным рекордом 29-0 и принципиально отказывается от возвращения, а Макгрегор не выходил в октагон с момента тяжелой травмы в 2021 году.

