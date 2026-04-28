Махачев может провести следующий бой в августе в США

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев может провести следующий бой летом в США.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Ариэля Хельвани, руководство UFC рассматривает вариант организации поединка между россиянином и вторым номером рейтинга дивизиона ирландцем Ианом Гарри.

По информации источника, бой планируется провести 15 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии.

На данный момент Махачев идет на серии из шестнадцати побед в UFC. Всего в его активе двадцать восемь побед и одно поражение. В последнем бою на турнире UFC 322 в Нью-Йорке он победил австралийца Джека Делла Маддалену единогласным решением судей и защитил титул.

Иан Гарри, в свою очередь, в последнем поединке на турнире UFC в Катаре одержал победу единогласным решением судей над Белалом Мухаммадом.