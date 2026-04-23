Чейл Соннен: "Баку соответствует всем трем критериям UFC" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Баку застолбил свое место в календаре UFC. Мероприятия главной лиги мира по смешанным единоборствам будут проводится у нас как минимум до 2028 года. Именно таков срок контракта.

Ряд бойцов и специалистов уже отреагировали на это событие, и İdman.Biz приводит некоторые высказывания. Эксперты индустрии сходятся во мнении: UFC продолжает системно расширять географию. Об этом говорит и Бывший двукратный претендент на чемпионский титул UFC, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен. "UFC заходит туда, где есть инфраструктура, поддержка государства и зритель. Баку соответствует всем трем критериям, в этом нет никаких сомнений. Теперь интересно, кто возглавит кард турнира", - заявил Соннен.

А один из самых влиятельных менеджеров в индустрии Али Абдель-Азиз подчеркнул значение сделки для бойцов: "В этом регионе огромное количество талантов. Дагестан, Азербайджан, Центральная Азия - бойцы отсюда уже доминируют. Теперь у них появится еще больше возможностей". Абдель-Азиз считает, что турниры в Баку могут ускорить появление новых звезд UFC.

Бывший чемпион Bellator и ветеран ММА Гегард Мусаси считает долгосрочный контракт UFC с Азербайджаном вполне оправданным. "Этот шаг напрашивался. Лига идет туда, где есть сильная база бойцов и фанатов. Регион давно показывает высокий уровень. Поэтому расширение вполне логично".

Британский эксперт Дэн Харди видит в соглашении часть большой стратегии. Он охотно поделился своим видением по данному вопросу: "Надо понимать, что UFC уже давно не является просто бойцовской лигой. На самом деле это глобальная система. Они создают локации по всему миру, и Баку станет одной из таких точек роста. Если прошлогодний Fight Night был пробным шаром, то теперь можно ожидать еще больше увлекательных боев и больших имен", - говорит Харди.

Один из самых авторитетных бойцов среднего веса, бывший чемпион UFC Роберт Уиттакер, ранее неоднократно высказывался в целом о расширении географии промоушена. По его мнению, новые рынки - это неизбежный этап развития лиги. Он подчеркнул, что для спортсменов такие турниры открывают дополнительные возможности, но многое зависит от уровня организации и состава участников. Уиттакер отметил, что "расширение хорошо для спорта", однако ключевым фактором остается качество боев и конкурентность кардов.

Турнир в Баку состоится 27 июня на Национальной арене гимнастики. Его кард пока определяется и скоро официально будет назван главный бой вечера.