Чейл Соннен: "Баку соответствует всем трем критериям UFC" - ОБЗОР İDMAN.BİZ

23 Апреля 2026
Чейл Соннен: "Баку соответствует всем трем критериям UFC"

23 Апреля 2026 11:55
Баку застолбил свое место в календаре UFC. Мероприятия главной лиги мира по смешанным единоборствам будут проводится у нас как минимум до 2028 года. Именно таков срок контракта.

Ряд бойцов и специалистов уже отреагировали на это событие, и İdman.Biz приводит некоторые высказывания. Эксперты индустрии сходятся во мнении: UFC продолжает системно расширять географию. Об этом говорит и Бывший двукратный претендент на чемпионский титул UFC, а ныне аналитик и эксперт американец Чейл Соннен. "UFC заходит туда, где есть инфраструктура, поддержка государства и зритель. Баку соответствует всем трем критериям, в этом нет никаких сомнений. Теперь интересно, кто возглавит кард турнира", - заявил Соннен.

А один из самых влиятельных менеджеров в индустрии Али Абдель-Азиз подчеркнул значение сделки для бойцов: "В этом регионе огромное количество талантов. Дагестан, Азербайджан, Центральная Азия - бойцы отсюда уже доминируют. Теперь у них появится еще больше возможностей". Абдель-Азиз считает, что турниры в Баку могут ускорить появление новых звезд UFC.

Бывший чемпион Bellator и ветеран ММА Гегард Мусаси считает долгосрочный контракт UFC с Азербайджаном вполне оправданным. "Этот шаг напрашивался. Лига идет туда, где есть сильная база бойцов и фанатов. Регион давно показывает высокий уровень. Поэтому расширение вполне логично".

Британский эксперт Дэн Харди видит в соглашении часть большой стратегии. Он охотно поделился своим видением по данному вопросу: "Надо понимать, что UFC уже давно не является просто бойцовской лигой. На самом деле это глобальная система. Они создают локации по всему миру, и Баку станет одной из таких точек роста. Если прошлогодний Fight Night был пробным шаром, то теперь можно ожидать еще больше увлекательных боев и больших имен", - говорит Харди.

Один из самых авторитетных бойцов среднего веса, бывший чемпион UFC Роберт Уиттакер, ранее неоднократно высказывался в целом о расширении географии промоушена. По его мнению, новые рынки - это неизбежный этап развития лиги. Он подчеркнул, что для спортсменов такие турниры открывают дополнительные возможности, но многое зависит от уровня организации и состава участников. Уиттакер отметил, что "расширение хорошо для спорта", однако ключевым фактором остается качество боев и конкурентность кардов.

Турнир в Баку состоится 27 июня на Национальной арене гимнастики. Его кард пока определяется и скоро официально будет назван главный бой вечера.

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
Новости по теме

Рой Джонс-младший: "Готов помочь Гэтжи в подготовке к поединку с Топурией"
20:02
ММА

Рой Джонс-младший: "Готов помочь Гэтжи в подготовке к поединку с Топурией"

Легендарный боксер рассказал, как американцу справиться с ударной техникой Илии
UFC будет проводить турниры в Баку до 2028 года
21 Апреля 15:22
ММА

UFC будет проводить турниры в Баку до 2028 года - ФОТО

Подписано многолетнее соглашение о ежегодных шоу Fight Night в столице Азербайджана

Илия Топурия оценил вероятность боя с Конором Макгрегором
21 Апреля 14:39
ММА

Илия Топурия оценил вероятность боя с Конором Макгрегором

Чемпион UFC в полулегком весе допустил возможность поединка с ирландцем при условии его успешного возвращения

Топурия хочет шокировать мир победой над Махачевым
21 Апреля 04:19
ММА

Топурия хочет шокировать мир победой над Махачевым

Боец рассчитывает завершить поединок досрочно

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора
20 Апреля 16:00
ММА

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора

Глава UFC подтвердил статус переговоров с ирландским бойцом о поединке на турнире в июле
"Он тыкал мне в глаза": Пимблетт требует реванша с Гейджи - ВИДЕО
20 Апреля 10:46
ММА

"Он тыкал мне в глаза": Пимблетт требует реванша с Гейджи - ВИДЕО

Британский боец обвинил американца в использовании запрещенных приемов

Самое читаемое

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"