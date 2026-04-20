"Он тыкал мне в глаза": Пимблетт требует реванша с Гейджи - ВИДЕО

20 Апреля 2026 10:46
Бывший претендент на временный пояс UFC в легком весе, англичанин Пэдди Пимблетт заявил о желании провести реванш с американцем Джастином Гейджи. Их поединок, ставший главным событием турнира UFC 324 в Лас-Вегасе, продлился все пять раундов и завершился победой бойца по прозвищу "Хайлайт" единогласным решением судей.

Несмотря на поражение, Пимблетт обвинил соперника в нечестной игре. Британец подчеркнул: "Я возвращаюсь за местью. Все проигрывают, и из этого нужно извлекать уроки. Возможно, это поражение научило меня большему, чем предыдущие семь побед в UFC. Надеюсь, мне дадут шанс на реванш. Гейджи - грязный подонок, который во время боя тыкал мне пальцами в глаза".

Напомним, что поединок состоялся в январе 2026 года. Одержав победу, Гейджи во второй раз в карьере стал обладателем временного пояса UFC. Для Пимблетта это поражение стало первым в организации, прервав его победную серию из семи матчей.

