Сын Трампа оказался в центре скандала перед турниром UFC

В преддверии турнира UFC Freedom 250, который состоится 15 июня в Вашингтоне (США) разгорелась неожиданная история после того, как Даниэль Кормье опубликовал переписку с Эриком Трампом, сыном президента США Дональда Трампа. Позднее этот пост был удален, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mirror.

Согласно опубликованным скриншотам, в диалоге Трамп-младший сначала интересовался прогнозами на бои, однако затем перешел к вопросу о возможной "договоренности" поединков.

"Скажу прямо: есть ли какие-то договорные бои завтра? Я присматриваюсь к бою Диего Лопеса и думаю, что сенсация там вполне возможна", — якобы говорится в сообщении.

Главным событием вечера станет титульный поединок в легком весе (до 70 кг), где действующий чемпион Илия Топурия, представляющий Испанию и Грузию, встретится с американцем Джастином Гейджи.