Суд разрешил провести турнир UFC на лужайке Белого дома

Федеральный суд США отклонил иск с требованием запретить проведение турнира UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MMA Junkie, судья Амит Мехта не нашел оснований для отмены мероприятия, которое пройдет в ранее запланированные сроки.

Иск был подан организацией Public Integrity Project. Истцы утверждали, что проведение турнира нарушает федеральное законодательство и внутренние правила Службы национальных парков США. Кроме того, они требовали остановить строительство временной арены и отменить предтурнирную пресс-конференцию у Мемориала Линкольна.

Однако суд постановил, что заявители не смогли доказать, что действия властей напрямую затрагивают их права. Также было отмечено, что временная арена не нанесет непоправимого ущерба окружающей среде и будет демонтирована сразу после завершения турнира.

В решении суда говорится, что сооружение под названием The Claw подверглось критике со стороны противников турнира, которые называли его "уродливым" и "гротескным". Тем не менее этих аргументов оказалось недостаточно для запрета соревнований.

По данным суда, UFC планирует потратить около 700 тысяч долларов на восстановление газона Белого дома после проведения мероприятия.

Главным событием UFC Freedom 250 станет поединок между действующим чемпионом Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи.