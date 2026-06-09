Усман Нурмагомедов: "Дайте мне пару лет, и я стану величайшим бойцом ММА"

Действующий чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов заявил, что намерен стать величайшим российским бойцом в истории смешанных единоборств.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Home of Fight, непобежденный боец уверен, что находится на правильном пути к этой цели.

"Дайте мне еще несколько лет, и я добьюсь своего. Сначала мне нужно провести еще несколько защит титула, еще пару поединков и завоевать еще несколько поясов", - сказал Нурмагомедов.

На данный момент 28-летний боец остается непобежденным в профессиональной карьере. В его активе 21 победа, 15 из которых были одержаны досрочно. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

Нурмагомедов считается одним из сильнейших представителей легкого дивизиона и одним из главных лиц PFL последних лет.