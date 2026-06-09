9 Июня 2026
RU

Усман Нурмагомедов: "Дайте мне пару лет, и я стану величайшим бойцом ММА"

ММА
Новости
9 Июня 2026 07:19
11
Усман Нурмагомедов: "Дайте мне пару лет, и я стану величайшим бойцом ММА"

Действующий чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов заявил, что намерен стать величайшим российским бойцом в истории смешанных единоборств.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Home of Fight, непобежденный боец уверен, что находится на правильном пути к этой цели.

"Дайте мне еще несколько лет, и я добьюсь своего. Сначала мне нужно провести еще несколько защит титула, еще пару поединков и завоевать еще несколько поясов", - сказал Нурмагомедов.

На данный момент 28-летний боец остается непобежденным в профессиональной карьере. В его активе 21 победа, 15 из которых были одержаны досрочно. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

Нурмагомедов считается одним из сильнейших представителей легкого дивизиона и одним из главных лиц PFL последних лет.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Британский боец обратился к руководству UFC: "Вы обещали!"
05:10
ММА

Британский боец обратился к руководству UFC: "Вы обещали!"

Непобежденный боец потребовал шанс снова выступать в сильнейшей лиге мира

Дана Уайт раскрыл сорвавшийся супербой для турнира в Белом доме
8 Июня 20:31
ММА

Дана Уайт раскрыл сорвавшийся супербой для турнира в Белом доме

Поединок Аспиналла и Перейры не состоялся из-за проблем со здоровьем чемпиона

Iron Girl Суад Салимова победила в Лас-Вегасе - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
8 Июня 17:27
ММА

Iron Girl Суад Салимова победила в Лас-Вегасе - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Наша спортсменка также выиграла в США турнир по джиу-джитсу
Дана Уайт жестко ответил британскому промоутеру: "Ты снова звучишь как придурок"
7 Июня 15:14
ММА

Дана Уайт жестко ответил британскому промоутеру: "Ты снова звучишь как придурок"

Глава UFC раскритиковал британского промоутера из-за слов о контракте Тома Аспиналла

Экс-чемпион UFC оказался бессилен против Бонфима
7 Июня 09:20
ММА

Экс-чемпион UFC оказался бессилен против Бонфима - ВИДЕО

Бразилец уверенно победил Белала Мухаммада в главном бою UFC Fight Night 278

Глава UFC назвал условие для исторического достижения Перейры
6 Июня 06:02
ММА

Глава UFC назвал условие для исторического достижения Перейры

Дана Уайт считает, что бразилец превзойдет даже Джона Джонса

Самое читаемое

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"
7 Июня 15:31
Мировой футбол

"Ливерпуль" готов перехватить трансфер у "Манчестер Юнайтед"

Клуб рассматривает полузащитника "Борнмута" в качестве усиления состава

Мать Плющенко-младшего ответила, будет ли ее сын жить в Азербайджане – ВИДЕО
6 Июня 13:43
Зимние виды спорта

Мать Плющенко-младшего ответила, будет ли ее сын жить в Азербайджане – ВИДЕО

Мать Плющенко-младшего заявила, что новые ограничения со стороны ISU не повлияют на переход ее сына в сборную Азербайджана

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"
8 Июня 23:16
Мировой футбол

"МЮ" намерен перехватить трансфер у "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ноттингем Форест" остается одной из главных целей манкунианцев

Кривоцюк и Хайбулаев покинули расположение сборной Азербайджана
6 Июня 13:04
Национальная сборная

Кривоцюк и Хайбулаев покинули расположение сборной Азербайджана

В составе национальной команды произошли изменения во время сборов в Австрии