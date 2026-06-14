14 Июня 2026
RU

Гейджи сравнил Топурию с персонажем из "Шрека"

ММА
Новости
14 Июня 2026 07:20
36
Гейджи сравнил Топурию с персонажем из "Шрека"

Временный чемпион UFC в легкой весовой категории американец Джастин Гейджи придумал новую кличку для действующего обладателя титула UFC в легком весе испано-грузина Илии Топурии. Американец сравнил испанца с персонажем мультфильма "Шрек" — Лордом Фаркуадом. Бой Гейджи — Топурия состоится 15 июня на турнире в Белом доме, сообщает İdman.Biz.

"Итак, я буду биться с Лордом Фаркуадом, вот что меня ждет. Лорд Фаркуад, ты так хорошо выглядишь. Еще один титул, и ты, возможно, не сможешь его нести. Он слишком тяжелый для тебя", — сказал Гейджи на пресс-конференции.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Суд разрешил провести турнир UFC на лужайке Белого дома
13 Июня 09:40
ММА

Суд разрешил провести турнир UFC на лужайке Белого дома

Главный бой вечера возглавят Илия Топурия и Джастин Гейджи

Бойцы UFC будут готовиться к турниру на территории Белого дома - ВИДЕО
11 Июня 12:52
ММА

Бойцы UFC будут готовиться к турниру на территории Белого дома - ВИДЕО

Турнир пройдет в рамках празднования 250-летия Соединенных Штатов
Макгрегор призвал запретить иммиграцию в Великобританию из стран третьего мира
11 Июня 00:54
ММА

Макгрегор призвал запретить иммиграцию в Великобританию из стран третьего мира

Недавнее нападение мигранта спровоцировало всплеск насилия и массовые беспорядки в Белфасте
Баку готовится к UFC: билеты на турнир уже в продаже
10 Июня 09:56
ММА

Баку готовится к UFC: билеты на турнир уже в продаже

Стоимость посещения первого турнира UFC в Азербайджане достигает 2200 манатов

Усман Нурмагомедов: "Дайте мне пару лет, и я стану величайшим бойцом ММА"
9 Июня 07:19
ММА

Усман Нурмагомедов: "Дайте мне пару лет, и я стану величайшим бойцом ММА"

Чемпион PFL рассказал о своих амбициях и планах на будущее

Британский боец обратился к руководству UFC: "Вы обещали!"
9 Июня 05:10
ММА

Британский боец обратился к руководству UFC: "Вы обещали!"

Непобежденный боец потребовал шанс снова выступать в сильнейшей лиге мира

Самое читаемое

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
11 Июня 23:02
ЧМ-2026

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Первый матч турнира пройдет на стадионе "Ацтека"
"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"
11 Июня 09:25
Мировой футбол

"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"

Мюнхенцы близки к подписанию Натаниэля Брауна

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV
11 Июня 15:50
ЧМ-2026

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV

92 матча будут транслироваться в прямом эфире на Общественном телевидении (İTV)
ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Июня 10:05
ЧМ-2026

ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий мундиаль станет самым масштабным и технологичным в истории футбола