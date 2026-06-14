Гейджи сравнил Топурию с персонажем из "Шрека"

Временный чемпион UFC в легкой весовой категории американец Джастин Гейджи придумал новую кличку для действующего обладателя титула UFC в легком весе испано-грузина Илии Топурии. Американец сравнил испанца с персонажем мультфильма "Шрек" — Лордом Фаркуадом. Бой Гейджи — Топурия состоится 15 июня на турнире в Белом доме, сообщает İdman.Biz.

"Итак, я буду биться с Лордом Фаркуадом, вот что меня ждет. Лорд Фаркуад, ты так хорошо выглядишь. Еще один титул, и ты, возможно, не сможешь его нести. Он слишком тяжелый для тебя", — сказал Гейджи на пресс-конференции.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

