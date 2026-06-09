Британский боец обратился к руководству UFC: "Вы обещали!"

Британский боец наилегчайшего веса Мухаммад Мокаев публично обратился к руководству UFC, напомнив о своем желании вернуться в организацию.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен заявил, что выполнил все условия, которые ранее обсуждались с представителями промоушена.

"Дана, Хантер и Мик, вы знаете, что я настоящий боец. Вы обещали вернуться к переговорам после того, как я одержу несколько досрочных побед. С тех пор как меня уволили, я одержал четыре досрочные победы в пяти боях и очень усердно работал. Я заслуживаю драться с лучшими", - написал Мокаев в социальных сетях.

25-летний боец также напомнил о своей впечатляющей статистике: 23 победы без поражений в любительской карьере и 17 побед без поражений в профессиональных смешанных единоборствах.

В минувшие выходные Мокаев успешно дебютировал в испанском промоушене Way of Warrior FC. На турнире WOW 31 в Мадриде он победил представителя Коста-Рики Хорхе Кальво техническим нокаутом всего за 42 секунды.