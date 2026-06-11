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Бойцы UFC будут готовиться к турниру в Белом доме - ВИДЕО

ММА
Новости
11 Июня 2026 12:52
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Бойцы UFC будут готовиться к турниру в Белом доме - ВИДЕО

Появились интересные подробности о предстоящем турнире UFC White House, который пройдет в США.

Как передает İdman.Biz, для участников соревнований раздевалки и зоны подготовки оборудовали в здании Eisenhower Executive Office Building, расположенном на территории комплекса Белого дома. Именно там бойцы будут проводить разминку и готовиться к поединкам, после чего отправятся в октагон, установленный на Южной лужайке Белого дома.

Турнир, известный также под названием UFC Freedom 250, состоится 14 июня в Вашингтоне. Мероприятие пройдет в рамках празднования 250-летия Соединенных Штатов.

İdman.Biz
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