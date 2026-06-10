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Баку готовится к UFC: билеты на турнир уже в продаже

ММА
Новости
10 Июня 2026 09:56
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Баку готовится к UFC: билеты на турнир уже в продаже

Билеты на турнир UFC Fight Night, который пройдет в Баку, поступили в продажу.

Как сообщает İdman.Biz, стоимость билетов в зависимости от сектора варьируется от 50 до 2200 манатов.

Главным событием вечера, который состоится 27 июня в Национальной гимнастической арене, станет поединок в легком весе между азербайджанским бойцом Рафаэлем Физиевым и мексиканцем Мануэлем Торресом.

Еще одним из самых ожидаемых противостояний турнира станет бой в среднем весе между Шарабутдином Магомедовым и Мишелем Перейрой.

Особый интерес азербайджанских болельщиков вызывает возвращение Физиева в октагон на родине. Также на турнире выступит еще один представитель Азербайджана Назим Садыхов, которому будет противостоять бразилец Матеус Камило.

На счету Садыхова 14 профессиональных поединков, в которых он одержал 11 побед и потерпел два поражения.

В предварительном карде также выступит азербайджанский боец Фарман Гасанов, который встретится с американцем Эриком Ноланом.

Организаторы отмечают, что окончательный порядок боев может измениться ближе к дате турнира.

İdman.Biz
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