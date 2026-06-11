Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор призвал запретить иммиграцию в Великобританию из стран третьего мира.

Нападение, совершенное 30-летним беженцем из Судана Хади Алодидом, спровоцировало всплеск насилия и массовые беспорядки в Белфасте (Северная Ирландия). Инцидент произошел 8 июня, когда вооруженный ножом мужчина тяжело ранил прохожего, сообщает İdman.Biz.

"Немедленно запретите иммиграцию из стран третьего мира… Их больше нельзя сюда пускать. Молитесь за наш остров", — написал Макгрегор в своих социальных сетях.