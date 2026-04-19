Глава UFC высказался о возвращении Макгрегора

19 Апреля 2026 12:46
Глава UFC высказался о возвращении Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможное возвращение Конора Макгрегора в октагон.

Как сообщает İdman.Biz, глава организации отметил, что ситуация с возвращением ирландского бойца выглядит обнадеживающей, однако окончательного решения пока нет.

"Все выглядит неплохо. Как только мы заключим с ним сделку, мы сразу объявим об этом", - заявил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC в Ванкувере.

Отметим, что ранее Макгрегор сообщал о намерении провести первый бой по правилам ММА с 2021 года уже этим летом.

İdman.Biz
