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Еще один азербайджанский боец подписал контракт с UFC? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

ММА
Новости
3 Июня 2026 12:06
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Еще один азербайджанский боец подписал контракт с UFC? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Число азербайджанских бойцов в самом престижном бойцовском промоушене UFC в ближайшее время может увеличиться до пяти.

Как передает İdman.Biz, один из местных Instagram-аккаунтов, специализирующийся на новостях о UFC, сообщил, что азербайджанский боец Тахир Абдуллаев (21-3) подписал официальный контракт с UFC и дебютирует в организации на турнире UFC в Баку 27 июня, который пройдет на Национальной арене гимнастики.

Однако на официальных ресурсах американского промоушена пока нет подтверждения данной информации.

Кроме того, в операционной компании Baku City Circuit (BCC), занимающейся организацией турниров UFC в Азербайджане, в беседе с İdman.Biz также не подтвердили эту информацию, заявив, что в бакинском турнире примут участие те бойцы, о которых ранее уже распространялась информация.

Между тем один из источников сообщил İdman.Biz, что Тахир Абдуллаев, скорее всего, подписал контракт с компанией, которая работает с бойцами, и некоторые, возможно, восприняли эту информацию ошибочно.

Заметим, что сам боец в своих соцсетях не раз обращался к UFC с просьбой подписать с ним контракт, а также писал о том, что следующую остановку он сделает на турнире UFC в Баку 27 июня. Но никаких постов о том, что он подписал контракт с UFC, Абдуллаев не публиковал.

Отметим, что Тахир Абдуллаев по прозвищу "Танк" является чемпионом организации UAE Warriors в полусреднем весе, а также ранее выступал в российском промоушене AMC Fight Nights.

Добавим, что в прошлом году он запомнился яркой публикацией в соцсетях, в которой в оригинальной форме попросил организовать ему бой с представителем Армении Арменом Торосяном, сопроводив пост следующим комментарием: "Дайте мне Торосяна, я из него долму сделаю".

Напомним, что на бакинском турнире UFC 27 июня официально подтверждено участие трех азербайджанских бойцов - Рафаэля Физиева, Назима Садыхова и Фармана Гасанова. Еще один азербайджанский боец UFC Тофик Мусаев сейчас залечивает перелом руки, который он получил в победном поединке с Игнасио Бахамондесом.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
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