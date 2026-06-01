Азербайджан с победы стартовал на чемпионате мира - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 успешно стартовала на чемпионате мира, который проходит в столице Польши Варшаве.

Как сообщает İdman.Biz, в первом матче группового этапа азербайджанские баскетболистки встретились со сборной Мадагаскара и одержали уверенную победу со счетом 21:13.

Следующий матч на турнире команда Азербайджана проведет сегодня в 22:20 по бакинскому времени против сборной Нидерландов, которая считается одним из главных фаворитов чемпионата мира.

11:26

Напомним, что кубок мира по баскетболу 3х3 завершится 7 июня.