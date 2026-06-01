1 Июня 2026
RU

Азербайджан с победы стартовал на чемпионате мира - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Баскетбол
Новости
1 Июня 2026 20:28
71
Азербайджан с победы стартовал на чемпионате мира

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 успешно стартовала на чемпионате мира, который проходит в столице Польши Варшаве.

Как сообщает İdman.Biz, в первом матче группового этапа азербайджанские баскетболистки встретились со сборной Мадагаскара и одержали уверенную победу со счетом 21:13.

Следующий матч на турнире команда Азербайджана проведет сегодня в 22:20 по бакинскому времени против сборной Нидерландов, которая считается одним из главных фаворитов чемпионата мира.

11:26

Сегодня женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 проведет свои первые матчи на кубке мира, который стартовал в столице Польши Варшаве.

Как сообщает İdman.Biz, команда, выступающая в группе А, начнет турнир матчем против сборной Мадагаскара. Встреча стартует в 19:05 по бакинскому времени.

Второй матч игрового дня азербайджанская команда проведет против сборной Нидерландов. Начало встречи запланировано на 22:20 по бакинскому времени.

Напомним, что кубок мира по баскетболу 3х3 завершится 7 июня.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Джарвис Гарретт: "У "Гянджи" есть потенциал и мотивация для дальнейшего роста" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
14:52
Баскетбол

Джарвис Гарретт: "У "Гянджи" есть потенциал и мотивация для дальнейшего роста" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Баскетболист "Гянджи" подвел итоги сезона и оценил местную лигу

Сборная Азербайджана U12 завершила свой первый международный турнир - ФОТО
14:07
Баскетбол

Сборная Азербайджана U12 завершила свой первый международный турнир - ФОТО

Юные баскетболисты заняли четвертое место в Кутаиси

Сборная Азербайджана по баскетболу сыграет за "бронзу" международного турнира
31 Мая 13:33
Баскетбол

Сборная Азербайджана по баскетболу сыграет за "бронзу" международного турнира - ФОТО

Юные баскетболисты продолжают выступление на соревновании в Грузии

В Баку открыли первую площадку проекта "Баскетбол везде"
31 Мая 12:59
Баскетбол

В Баку открыли первую площадку проекта "Баскетбол везде" - ФОТО

Инициатива направлена на развитие дворового спорта и популяризацию баскетбола

Сборная Азербайджана стартовала с двух побед на турнире в Кутаиси
30 Мая 13:49
Баскетбол

Сборная Азербайджана стартовала с двух побед на турнире в Кутаиси

Команда U12 уверенно начала международные соревнования памяти Гелы Дарсадзе

Бедри Мерич получил новую должность в Федерации баскетбола Азербайджана
30 Мая 10:51
Баскетбол

Бедри Мерич получил новую должность в Федерации баскетбола Азербайджана

Бывший наставник "Шеки" будет курировать юношеские сборные страны

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО
30 Мая 23:58
Гимнастика

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

Турнир проходит в болгарском городе Варна
Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места
30 Мая 16:51
Мировой футбол

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в 1/8 финала с первого места - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда Эльшада Гулиева обыграла Францию и выиграла группу на Евро