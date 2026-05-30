Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завершила выступление на чемпионате Европы - ФОТО

30 Мая 2026 23:58
С 27 по 31 мая в болгарском городе Варна проходит 42-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях приняла участие и сборная Азербайджана, представленная как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.

Новоиспеченная сборная Азербайджана в групповых упражнениях дебютировала на столь крупном турнире в категории "взрослые". Дебютантки не смогли пробиться в финалы отдельных видов, однако заняли 11-е место в многоборье среди 26 команд, набрав в сумме 46.650 балла. В упражнении с 5 мячами наша команда стала 11-й с результатом 24.100 балла, а в программе с 3 обручами и 2 парами булав заняла 15-е место, получив от судей 22.550 балла.

В командном зачете, который формировался по сумме результатов индивидуальных гимнасток и групповой команды среди взрослых, сборная Азербайджана заняла 15-е место, набрав в общей сложности 239.350 балла. Вклад в этот результат внесли индивидуальные грации Фидан Гурбанлы, Говхар Ибрагимова и Камилла Сейидзаде. В личном многоборье Фидан Гурбанлы набрала 74.850 балла, что позволило ей расположиться на 32-й строчке итогового протокола.

В первенстве среди юниорок Азербайджан представили Азаде Атакишиева и Нурай Мурадли. В рамках соревнований Азаде Атакишиева выступила в упражнении с обручем, где набрала 22.450 балла и заняла 19-е место.

İdman.Biz
