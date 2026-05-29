29 Мая 2026
RU

В Баку приедут гимнасты из семи стран на Кубок мира

Гимнастика
Новости
29 Мая 2026 18:10
27
В Баку приедут гимнасты из семи стран на Кубок мира

Стал известен состав участников этапа Кубка мира по аэробной гимнастике, который пройдет в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования состоятся 5-7 июня на Национальной гимнастической арене.

Помимо представителей Азербайджана, в турнире выступят спортсмены из Алжира, Болгарии, Италии, России, Турции и Украины.

Гимнасты поборются за награды как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

Этап Кубка мира станет одним из крупнейших международных стартов по аэробной гимнастике в регионе. Участники продемонстрируют программы, сочетающие сложные акробатические элементы, высокую физическую подготовку, музыкальность и артистизм.

Напомним, что Азербайджан регулярно принимает крупные соревнования под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), а Национальная гимнастическая арена считается одной из ведущих специализированных площадок мира для проведения турниров по различным дисциплинам гимнастики.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку
15:53
Гимнастика

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку - ФОТО/ВИДЕО

Юные спортсмены соревнуются в аэробной и акробатической гимнастике
Азербайджанские гимнасты выиграли "золото" и два "серебра" в России
10:13
Гимнастика

Азербайджанские гимнасты выиграли "золото" и два "серебра" в России - ФОТО

Тофиг Алиев стал победителем международного турнира в Санкт-Петербурге

На Кубке мира по акробатической гимнастике в Баку выступят 11 стран
27 Мая 15:19
Гимнастика

На Кубке мира по акробатической гимнастике в Баку выступят 11 стран

Турнир пройдет 5-7 июня на Национальной арене гимнастики

Азербайджанские гимнастки завоевали "серебро" в Бухаресте
19 Мая 14:34
Гимнастика

Азербайджанские гимнастки завоевали "серебро" в Бухаресте

Сборная успешно выступила на международном турнире в Румынии

Европейская гимнастика обсудит вопрос снятия санкций с российских спортсменов
18 Мая 15:07
Гимнастика

Европейская гимнастика обсудит вопрос снятия санкций с российских спортсменов

Решение может быть принято уже до конца текущей недели

Российским гимнастам разрешили выступать с флагом и гимном
18 Мая 13:27
Гимнастика

Российским гимнастам разрешили выступать с флагом и гимном

FIG приняла решение по пяти видам гимнастики

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Мая 11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
27 Мая 23:20
Мировой футбол

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн
"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
28 Мая 00:59
Мировой футбол

"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Автором единственного гола стал Жан-Филипп Матета
Стало известно, в какой форме сыграют "ПСЖ" и "Арсенал" в финале ЛЧ
26 Мая 20:16
Мировой футбол

Стало известно, в какой форме сыграют "ПСЖ" и "Арсенал" в финале ЛЧ

Обе команды выйдут на решающий матч турнира в домашних комплектах