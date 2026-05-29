В Баку приедут гимнасты из семи стран на Кубок мира

Стал известен состав участников этапа Кубка мира по аэробной гимнастике, который пройдет в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования состоятся 5-7 июня на Национальной гимнастической арене.

Помимо представителей Азербайджана, в турнире выступят спортсмены из Алжира, Болгарии, Италии, России, Турции и Украины.

Гимнасты поборются за награды как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

Этап Кубка мира станет одним из крупнейших международных стартов по аэробной гимнастике в регионе. Участники продемонстрируют программы, сочетающие сложные акробатические элементы, высокую физическую подготовку, музыкальность и артистизм.

Напомним, что Азербайджан регулярно принимает крупные соревнования под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), а Национальная гимнастическая арена считается одной из ведущих специализированных площадок мира для проведения турниров по различным дисциплинам гимнастики.