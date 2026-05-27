Автор покера в ворота "Карабаха" может перейти в "Барселону"

"Барселона" рассматривает вингера "Ньюкасла" Энтони Гордона как один из вариантов усиления атаки в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz, интерес каталонского клуба к 25-летнему футболисту активно обсуждается в европейских медиа.

Ранее "Барселону" связывали с нападающим "Атлетико" Хулианом Альваресом, однако этот вариант выглядит крайне сложным с финансовой точки зрения. На этом фоне в списке возможных целей каталонцев появился Гордон.

По информации ряда источников, спортивный директор "Барселоны" Деку находится в Англии и изучает возможность трансфера футболиста "Ньюкасла". Сообщается, что сам игрок открыт к варианту с переходом в испанский клуб, однако о полноценной договоренности между сторонами пока не говорится.

Интерес к Гордону проявляют и другие европейские клубы. Ранее английского вингера также связывали с "Баварией".

Для азербайджанских болельщиков Гордон хорошо знаком по матчам против "Карабаха". В одном из еврокубковых поединков он оформил покер в ворота агдамского клуба и стал одним из главных героев встречи.

Гордон связан с "Ньюкаслом" долгосрочным контрактом, поэтому английский клуб не намерен отпускать его дешево. В британской прессе возможная стоимость трансфера оценивается примерно в 80 миллионов фунтов.

В "Барселоне" видят в Гордоне игрока, способного усилить левый фланг атаки. Его скорость, интенсивность, работа без мяча и способность обострять игру один в один делают футболиста подходящим вариантом для команды Ханси Флика.