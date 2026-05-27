27 Мая 2026
RU

Бывший футболист сборной Греции скончался в возрасте 49 лет

Мировой футбол
Новости
27 Мая 2026 09:40
30
Бывший футболист сборной Греции скончался в возрасте 49 лет

Бывший футболист сборной Греции и "Олимпиакоса" Андзас Параскевас скончался в возрасте 49 лет.

Как сообщает İdman.Biz, профессиональную карьеру защитник начал в 1993 году в клубе "Пандрамаикос".

В 1995 году Параскевас перешел в "Ксанти", а уже в 1998-м подписал контракт с "Олимпиакосом". В составе клуба из Пирея он несколько раз становился чемпионом Греции и обладателем Кубка страны, а также выступал в Лиге чемпионов УЕФА.

В 2003 году футболист стал игроком "Доксы", после чего в 2004-м вернулся в "Ксанти". В 2007 году он вновь присоединился к "Олимпиакосу".

За сборную Греции Параскевас выступал с 1999 года. Дебютировал он 5 февраля в товарищеском матче против Бельгии.

Футболист принимал участие в отборочном цикле чемпионата Европы-2004, однако не попал в окончательную заявку на победный для Греции турнир. Позднее он также выступал в квалификации Евро-2008.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Илкай Гюндоган допустил возвращение в "Манчестер Сити"
10:45
Мировой футбол

Илкай Гюндоган допустил возвращение в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Галатасарая" не исключил работу в тренерском штабе английского клуба

"Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" сыграют в финале Лиги конференций
09:27
Мировой футбол

"Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано" сыграют в финале Лиги конференций

Лига конференций получила самый неожиданный финал сезона
Защитник сборной Германии продлит контракт с "Реалом"
08:24
Мировой футбол

Защитник сборной Германии продлит контракт с "Реалом"

Стороны уже согласовали условия нового соглашения

"Рома" выкупила форварда у "Астон Виллы" за 25 млн евро
07:19
Мировой футбол

"Рома" выкупила форварда у "Астон Виллы" за 25 млн евро

Нидерландский форвард подписал контракт с римским клубом до 2030 года

Лука Модрич решил уйти из "Милана"
06:13
Мировой футбол

Лука Модрич решил уйти из "Милана"

Хорватский ветеран рассчитывал помочь клубу завоевать путевку в Лигу чемпионов
Луис Энрике признал силу "Арсенала" перед финалом ЛЧ
05:24
Мировой футбол

Луис Энрике признал силу "Арсенала" перед финалом ЛЧ

Тренер парижан назвал лондонцев лучшей оборонительной командой Европы

Самое читаемое

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Мая 01:54
Мировой футбол

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Ювентус" остался без ЛЧ
Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО
25 Мая 13:08
Другое

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО

44-летняя женщина сумела спастись с помощью запасного парашюта

"Манчестер Юнайтед" может подписать двух игроков "Вест Хэма"
24 Мая 11:00
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" может подписать двух игроков "Вест Хэма"

Манкунианцы следят за Боуэном и Фернандешем