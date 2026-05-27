Бывший футболист сборной Греции скончался в возрасте 49 лет

Бывший футболист сборной Греции и "Олимпиакоса" Андзас Параскевас скончался в возрасте 49 лет.

Как сообщает İdman.Biz, профессиональную карьеру защитник начал в 1993 году в клубе "Пандрамаикос".

В 1995 году Параскевас перешел в "Ксанти", а уже в 1998-м подписал контракт с "Олимпиакосом". В составе клуба из Пирея он несколько раз становился чемпионом Греции и обладателем Кубка страны, а также выступал в Лиге чемпионов УЕФА.

В 2003 году футболист стал игроком "Доксы", после чего в 2004-м вернулся в "Ксанти". В 2007 году он вновь присоединился к "Олимпиакосу".

За сборную Греции Параскевас выступал с 1999 года. Дебютировал он 5 февраля в товарищеском матче против Бельгии.

Футболист принимал участие в отборочном цикле чемпионата Европы-2004, однако не попал в окончательную заявку на победный для Греции турнир. Позднее он также выступал в квалификации Евро-2008.