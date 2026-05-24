"Манчестер Юнайтед" может подписать двух игроков "Вест Хэма"

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения сразу двух футболистов "Вест Хэма" в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Insider, в сферу интересов манкунианцев входят крайний нападающий Джаррод Боуэн и полузащитник Матеуш Фернандеш.

По информации источника, интерес английского клуба может значительно усилиться в случае вылета "Вест Хэма" из Премьер-лиги по итогам сезона.

При этом отмечается, что Боуэн не является приоритетной целью "Манчестер Юнайтед". Руководство клуба больше заинтересовано в трансфере Фернандеша.

Сообщается, что "Вест Хэм" может потребовать около 50 миллионов фунтов стерлингов за португальского полузащитника.