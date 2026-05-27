Защитник сборной Германии продлит контракт с "Реалом"

Защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер договорился с клубом о продлении контракта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже согласовали условия нового соглашения в устной форме.

По информации источника, новый контракт немецкого футболиста будет рассчитан до лета 2027 года.

Рюдигер выступает за "Реал" с 2022 года. В прошедшем сезоне защитник провел 26 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

До перехода в мадридский клуб немецкий футболист также выступал за "Челси", "Рому" и "Штутгарт".